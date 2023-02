Laatste asielzoekers verlaten opvang in Someren: 'Geen overlast gemerkt'

De laatste asielzoekers die nog in crisisnoodopvang De Hoof in Someren woonden, zijn dinsdag verhuisd naar andere plekken in het land. De komst van de 450 asielzoekers zorgde afgelopen najaar voor een hoop gedoe, met een brand in de opvangboerderij als dieptepunt.

De weerstand in Someren tegen de komst van 450 asielzoekers was groot. Bijvoorbeeld vanuit het Burgerinitiatief Someren, dat demonstreerde en van zich liet horen tijdens een speciale inloopavond voor zo'n 150 bezorgde inwoners. Die bijeenkomst volgde een paar dagen nadat er brand werd gesticht in de kampeerboerderij, waar de asielzoekers twee maanden zouden worden opgevangen. Ondanks die brand, die een deel van de boerderij flink beschadigde, ging de opvang toch door. Wel besloot de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om de beveiliging rond de opvanglocatie flink op te schroeven. "We willen dat die asielzoekers daar veilig kunnen worden opgevangen en onze medewerkers veilig kunnen werken", zei een woordvoerster destijds. Extra maand

Of het nou aan die beveiliging lag of niet, de afgelopen maanden verliepen soepel. Sterker nog: eind december werd besloten om de oorspronkelijke opvangtermijn van twee maanden met een extra maand te verlengen. Ook Wendy Struijk van het Burgerinitiatief Someren, die eerder nog fel tegen de komst van de noodopvang was, merkte toen al dat alles rustig was rond de noodopvang. "Er is veel extra politie op straat en je ziet wel mensen in het dorp lopen die je niet vaker hebt gezien, maar overlast is er niet." Minder asielzoekers

Volgens haar kwam dat ook doordat er veel minder asielzoekers waren dan de 450 die eerder door de gemeente werden aangekondigd. Zo zaten er op dat moment 140 mensen in de opvang. "Als het zo rustig blijft, kunnen ze wat mij betreft tot de zomer blijven." Ondanks die positieve woorden, zijn sinds maandag dus toch alle asielzoekers vertrokken uit de gemeente. "We kunnen met een positief gevoel terugkijken op de afgelopen maanden", schrijft burgemeester Dilia Blok in een verklaring. "Mede door de inzet van de Veiligheidsregio, vrijwilligers en scholen hebben we de asielzoekers een goed verblijf kunnen bieden en zijn er mooie initiatieven ontstaan."