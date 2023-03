Grote verkrachtingszaak niet opgelost, hoe nu verder met deze cold case?

DNA leidt vaak tot nieuwe aanknopingspunten bij ernstige misdrijven. Toch is er na groot DNA-onderzoek geen verdachte gevonden in een grote verkrachtingszaak in omgeving van Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Daarmee komt de zaak van de serieverkrachter die tussen 1989 en 2010 twaalf keer toesloeg op het stapeltje cold cases. Hier een overzicht van de meest bekende gevallen.

Nicole van den Hurk uit Eindhoven

De moord op Nicole van den Hurk is een van de bekendste cold cases van onze provincie. Het 15-jarige meisje uit Eindhoven verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. In de bossen tussen Mierlo en Lierop werd haar lichaam anderhalve maand later gevonden. De politie startte een onderzoek dat jarenlang duurde. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft de zaak lange tijd gevolgd.

In 2014 kwam de Helmonder Jos de G. in beeld via een DNA-match. Hij zou Nicole van de fiets af hebben gesleurd en verkracht hebben in de rietvelden, daarna bracht hij haar om het leven. Een jaar na de aanhouding werd G. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor verkrachting en doodslag.

Jessica Richel uit Etten-Leur

Het lichaam van de 18-jarige Jessica Richel werd op 12 juni 1991 gevonden in een greppel bij de vuilnisstort in Bergen op Zoom. De scholiere had een snijwond op haar hals en twee plastic zakken over haar hoofd. Ze was door verstikking om het leven gekomen. Wederom beet Peter R. de Vries zich vast in de zaak, tot 2003.

Door DNA-onderzoek kwam de politie op het spoor van een 38-jarige man uit Hoeven. Hij was een oude kennis van Jessica, die verklaarde seks te hebben gehad met haar. Op die avond kwam volgens hem een man verkleed als collectant het huis binnen gestormd. De collectant zou Jessica vermoord hebben en de 38-jarige man zou haar lichaam uit paniek hebben verstopt.

De rechtbank had ander bewijs en de man uit Hoeven werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Daarmee kwam er een einde aan het jarenlange drama voor de familie, waarin zelfs de stiefvader en halfbroer van Jessica enige tijd als verdachten werden aangemerkt.

Veel zaken onopgelost

De praktijk leert dat de meeste cold cases onopgelost blijven. Landelijk zijn er meer dan 1700 cold cases. De afgelopen 20 jaar zijn er tientallen opgelost.

Onlangs nog verscheen er een podcast van het Openbaar Ministerie over de oudste vermissingszaak in onze provincie, die van de 19-jarige Germa van den Boom. Zij verdween in 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Er werd nooit een lichaam gevonden.

Zo ook in de onopgeloste moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. Eerder werd er ook geld opgehaald voor de gouden tip in de vermissingszaak van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween in 1993. Na onderzoek van een cold case team werd er meerdere keren gezocht op de Strabrechtse Heide. Beide zaken hebben tot op de dag van vandaag nog niks opgeleverd.

LEES OOK: Serieverkrachter niet gevonden, geen groot DNA-verwantschapsonderzoek