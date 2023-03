'Gebedsgenezing' van autisme of homoseksualiteit: zo gaat dat eraan toe

De evangelische organisatie Frontrunners Ministries zegt mensen te kunnen 'bevrijden' van zogenaamde demonen. Dat doen ze tijdens speciale 'bevrijdingsdiensten'. Dat zijn bijzondere bijeenkomsten, waar mensen die 'bevrijd worden' dit vaak fysiek uiten: ze beginnen te schreeuwen, slaan om zich heen en vallen soms zelfs op de grond. Een bijzonder tafereel dat op veel kritiek kan rekenen, vooral omdat er mensen bevrijd zouden kunnen worden van bijvoorbeeld autisme en homoseksualiteit. In de podcast van deze week hoor je hoe zo'n dienst eraan toe gaat.

Zogenaamde 'homogenezing' is al langer omstreden in Nederland en D66 heeft samen met VVD, PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren een initiatiefwet ingediend om homogenezing te verbieden. De Brabantse lijsttrekker van D66, Matthijs van Miltenburg, noemt de praktijken van Frontrunners Ministries 'te triest voor woorden.'.

"Ik ken Tom de Wal (de voorman van Frontrunners, red.) verder niet en hoor hier nu voor het eerst van. Dat dit in de 21e eeuw nog bestaat. Wat hier gebeurt, is belachelijk. Het zijn echt middeleeuwse praktijken die niet thuishoren in het Brabant dat ik voor ogen heb."

Frontrunners Ministries oogt als een progressieve organisatie op sociale media maar qua inhoud zijn ze vrij conservatief en houden ze stevig vast aan wat er in de bijbel staat. Van Miltenburg is kritisch: "Wat in de bijbel staat, kan op heel veel verschillende manieren worden uitgelegd. Je kunt de bijbel best als leidraad gebruiken, maar hier gaat het om het uitsluiten van mensen en de ontkenning van seksuele oriëntatie. De indruk wekken dat je dat kan veranderen, vind ik buiten alle proporties. Zo dienen we niet met elkaar om te gaan."

Ook Caroline Verkerk, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), reageert geschokt op de bevrijdingsdiensten van Frontrunners. "Dit is heel kwetsend voor de ruim 300.000 mensen met autisme in ons land. Autisme wordt in deze visie als 'iets slechts' gezien, waarvan je moet worden bevrijd. Terwijl wij nou juist zo strijden tegen deze stigmatisering."