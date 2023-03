Fataal ongeluk met moeders en kinderen in Oud Gastel: verdachte komt vrij

De man die begin september in Oud Gastel vier mensen doodreed, komt voorlopig vrij. De rechtbank in Breda schorst zijn voorarrest. Daaraan zijn wel tal van voorwaarden verbonden, zo moet de verdachte zijn paspoort en rijbewijs inleveren en krijgt hij een meldplicht. De familie van de slachtoffers vond zijn vrijlating pijnlijk.

De rechtbank had dinsdagmiddag lang nodig om te bepalen of de verdachte vrij zou komen. Er wordt benadrukt dat de schorsing niets zegt over zijn uiteindelijke straf. Naast de meldplicht bij de reclassering en het inleveren van zijn rijbewijs en paspoort, moet de verdachte ook altijd en volledig meewerken aan onderzoek en in de rechtbank aanwezig zijn. Doet hij dat niet, dan gaat hij weer de cel in.

Verdachte Omar E. (27) reed volgens het Openbaar Ministerie op 2 september met 155 kilometer per uur op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel. De maximumsnelheid is daar 50 kilometer per uur. Op de kruising Roosendaalsebaan met de Blauwhekken botste hij op een Toyota met daarin vijf mensen.

Die auto draaide net de Roosendaalsebaan op en werd vol in de zijkant geraakt door de Mercedes die de verdachte bestuurde. Twee jonge kinderen en twee vrouwen kwamen daarbij om het leven. Een ander kind raakte gewond. De slachtoffers komen uit twee families in Bosschenhoofd.

Moeilijke dag

Nabestaanden van de slachtoffers waren wederom in groten getale aanwezig bij deze tweede pro forma zaak. Zij reageerden vooral emotioneel toen de rechter benoemde dat 7 maart de geboortedag van moeder Regina was. Zij kwam samen met haar dochter en zoon om het leven.

Woordvoerder Jeroen Baardemans laat weten dat de familie van de slachtoffers de vrijlating van Omar E. 'pijnlijk' vindt. "De familie van de verdachte zegt dat zij graag hun zoon en broer weer thuis willen hebben. Dat is iets wat de nabestaanden ook graag zouden willen, maar hun gelifden komen nooit meer thuis en dat doet zeer."

Er werd geregeld hoofdschuddend gereageerd door de nabestaanden op de vragen en opmerkingen van de advocaat van Omar E. aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie. Zo benadrukte Yehudi Moszkowicz dat het niet zeker is dat zijn cliënt met 155 kilometer per uur op de auto van de slachtoffers botste, maar dat het ook 120 of 88 kilometer per uur kan zijn geweest.

Excuses

Waar de verdachte bij de eerste zitting zijn advocaat het woord liet doen, wilde hij deze keer zijn excuses maken aan de nabestaanden. "Ik heb spijt van wat er is gebeurd, als ik wat voor ze kan beteken, hoor ik dat graag. Als ik de tijd kon terugdraaien dan zou ik dat doen, want ik heb heel veel spijt."

Omar E. gaf verder aan dat hij aan alle voorwaarden wil voldoen die aan een mogelijke vrijlating zijn verbonden. Zijn advocaat benadrukte dat dat zijn cliënt voortaan met een boog om auto's heen zou lopen na het fatale ongeval. Een uitspraak die bij de nabestaanden tot wat gegniffel leidde.

Roekeloos rijden

Omar E. zat sinds het ongeluk vast. Aanvankelijk op verdenking van doodslag en poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie heeft dat afgezwakt en legt hem nu voorlopig 'roekeloos rijden met de dood tot gevolg' ten laste.

Alleen advocaat Yehudi Moszkowicz is van mening dat de verdachte niet meer te verwijten valt dan aanmerkelijk onvoorzichtig rijden. De mogelijke straf daarvoor is aanzienlijk lager en korter dan zijn huidige voorarrest.

De inhoudelijke behandeling van de zaak kan nog maanden op zich laten wachten. Het Nederlands Forensische Instituut moet namelijk nog aanvullend onderzoek doen

LEES OOK:

Moeders en kinderen doodgereden, verdachte zegt dat hij voorrang had

Automobilist die vier mensen doodreed voor het eerst voor de rechtbank