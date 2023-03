Dronken veldbestormer PSV (20) komt woensdag voor de rechter

De 20-jarige man uit Roermond, die twee weken geleden tijdens PSV-Sevilla het veld bestormde en de doelman van de uitploeg aanviel, komt woensdagochtend voor de rechter. Die zal waarschijnlijk meteen de straf bepalen. De Limburger wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van een gebiedsverbod.

Dat gebiedsverbod kreeg de man na eerdere misdragingen rondom voetbalwedstrijden in 2021 en 2022. Daarvoor kreeg hij destijds ook taakstraffen. PSV legde hem zelf trouwens ook nog eens een stadionverbod op.

Dronken

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat de eerdere overtredingen ook worden meegenomen in de zaak die woensdag voorkomt via het snelrecht. Dat geldt ook voor het feit dat de supporter op het moment van zijn actie onder invloed was van alcohol. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6, wat gelijk staat aan ongeveer 10 glazen bier.

Overigens heeft PSV inmiddels ook zicht op de supporter die een kaartje zou hebben gekocht voor de 20-jarige hooligan. Die zal naar alle waarschijnlijkheid ook een stadionverbod krijgen, al is dat nog niet officieel bevestigd door de club.

Straf voor PSV

Het is nog niet bekend welke straf PSV krijgt van voetbalbond UEFA. Waarschijnlijk volgt er in ieder geval een flinke geldboete, maar mogelijk worden er ook aanvullende, zwaardere straffen opgelegd. Denk aan het spelen van een wedstrijd zonder publiek, of in het ergste geval zelfs uitsluiting van Europees voetbal in het aankomende seizoen.