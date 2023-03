Bewondering voor inwoners die hielpen bij klopjacht in Rijsbergen

Burgemeester Joyce Vermue heeft enorme bewondering voor de inwoners van Rijsbergen. Ze boden donderdagavond hulp bij de sensationele klopjacht op drie verdachten van een overval. Vrijdagmiddag komen buurtbewoners bijeen om na te praten met de burgemeester.

Vermue zei dat vrijdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. De bijeenkomst voor bewoners is tussen halfdrie en vier uur bij het Koutershof in Rijsbergen.

Klopjacht en schoten gelost

Na een overval op een wapenwinkel in België zette de politie de achtervolging in op de auto met de daders. In Rijsbergen lieten de overvallers hun auto achter.

Een van de 19-jarige mannen werd direct opgepakt. De twee anderen vluchtten te voet verder, ook nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost. Zij werden later aangehouden. De politie had daarvoor het dorp al afgesloten.

Bewoners werden gevraagd uit te kijken naar de overvallers. Na die oproep kwamen vanuit het hele dorp meldingen binnen waardoor uiteindelijk de verdachten aangehouden konden worden, vertelt Vermue.

Kogels op straat

Niet alleen in Rijsbergen, ook in Zundert hebben ze donderdag een avond vol wildwesttaferelen beleefd. Zo lag de Achtmaalseweg in het dorp urenlang vol kogels die door de mannen waren gedumpt. Bewoner Henk was toen net in de buurt.

“Ik deed net de poort op slot, toen een fietser riep: 'Die auto heeft allemaal kogels op straat gegooid!'”, vertelt Henk, die niet wil dat zijn achternaam wordt gepubliceerd, aan de telefoon. “Die man stond flabbergasted te kijken.”