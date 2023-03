'Geen draagvlak meer voor crisisopvang in de regio', zegt Dijsselbloem

De regio Eindhoven heeft geen trek meer in het opvangen van asielzoekers. Het draagvlak is weg en daarom gaat de crisisopvang dicht. Dat zei verantwoordelijk Staatssecretaris Eric van der Burg in een debat in de Tweede Kamer. Hij citeerde daarbij uit een gesprek dat hij had met Jeroen Dijsselbloem. Als burgemeester van Eindhoven leidt hij ook het regionale overleg.

"Waar ik mee te maken heb is dat ik vorige week gebeld word door burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven. Die zei: 'Er komt in de regio Eindhoven geen crisisnoodopvang meer en ik sluit volgende week die crisisnoodopvang'," aldus staatssecretaris Eric van der Burg. "Er is geen draagvlak meer om crisisnoodopvang te realiseren", zou Dijsselbloem hebben gezegd. De uitspraken zijn opmerkelijk, omdat de regio officieel nog geen standpunt over de asielopvang naar buiten heeft gebracht. In een reactie laat de Eindhovense burgemeester weten dat de staatssecretaris zijn woorden uit z'n verband heeft getrokken. Er is inderdaad sprake van sluiten van de crisisnoodopvang in Someren, maar dat er geen draagvlak zou zijn, slaat volgens de burgemeester alleen op de crisisopvang en niet in het algemeen over asielzoekers.

"We moeten uit de crisisstand en op zoek naar structurele oplossingen."