Aanslagen op huizen in Den Bosch: meerdere verdachten in beeld bij politie

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben meerdere verdachten op de korrel, die betrokken zouden zijn bij aanslagen op twee huizen in Den Bosch. Eind juli vorig jaar raakten bij explosies twee woningen ernstig beschadigd. Een verdachte is vorige maand opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Twee anderen zitten vast in het buitenland in verband met een andere zaak.

Dat zegt een woordvoerder van justitie na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

Maandagochtend was in de rechtbank van Den Bosch een zitting, waarbij de voortgang van het onderzoek naar de twee aanslagen werd besproken. Een 18-jarige Rotterdammer zit hier al sinds september vorig jaar voor vast. Justitie denkt dat hij de uitvoerder is: degene die explosieven tot ontploffing heeft gebracht.

Chauffeur

Op 7 februari hield de politie ook een 21-jarige man uit Rotterdam aan. Hij was volgens het OM de chauffeur van de vluchtauto. Hij is echter weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte, zo laat een woordvoerder van het OM weten.

Daarnaast heeft justitie nog eens twee verdachten in het vizier. Zij zitten in het buitenland vast voor een ander misdrijf. In welk land dat is en wat zij daar op hun kerfstok hebben, wil justitie niet zeggen. Voor de twee aanslagen in Den Bosch zitten zij niet vast. Ook heeft justitie nog geen verzoek tot aanhouding ingediend in het land waar zij momenteel vastzitten. "Formeel zou dat wel kunnen, maar dat speelt op dit moment nog niet", zegt de woordvoerder.

Vergisaanslag

Met vier verdachten die in beeld zijn, lijkt er dus schot te zitten in het onderzoek naar de twee explosies die vorig jaar de wijk Maaspoort opschrikten. De eerste was vermoedelijk een vergisaanslag aan de Goedenrade. De tweede was bij het huis aan de Stapelen van de ouders van de nieuwe vriendin van de bekende crimineel Klaas Otto. Er vielen geen gewonden, maar de schade was enorm.

Om de rust in de wijk te laten terugkeren, stonden er maandenlang camera's in de buurt. In januari zijn die weer weggehaald.

