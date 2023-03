Klopjacht in Rijsbergen: minderjarige overvaller nog twee weken vast

De 16-jarige jongen die vorige week donderdag na een lange klopjacht werd aangehouden in Rijsbergen, blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Rotterdam, waar hij maandag werd voorgeleid. De andere twee verdachten van 19 zijn overgebracht naar België, waar ze een wapenwinkel overvielen. Ook zij zitten nog vast.

Dat de jongste overvaller naar Rotterdam is gebracht, komt doordat hij nog minderjarig is. In zo'n situatie wordt niet gekeken naar de plaats van het misdrijf, maar naar de woonplaats van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem voorlopig alleen van verboden wapenbezit. Mogelijk komen daar later nog andere beschuldigingen bij. Dat hangt af van het onderzoek, dat wordt geleid door de Belgische autoriteiten.

De andere twee verdachten zullen later worden voorgeleid in België. Wanneer dat precies gebeurt, kon het OM in België maandag nog niet vertellen.