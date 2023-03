Peter Schouten stopt als advocaat van kroongetuige: 'Best heftig'

“Best heftig en ook emotioneel.” Zo noemt Peter Schouten uit Breda het besluit dat hij met collega Onno de Jong heeft genomen om te stoppen als advocaat van kroongetuige Nabil B.. Hij liet dit dinsdagavond weten in het tv-programma Khalid&Sophie. Eerder zei hij nog in KRAAK, de talkshow van Omroep Brabant, “dat het niet in hem opkomt om te stoppen en ook niet bij Onno.”

Het tweetal weigert de redenen voor hun beslissing toe te lichten. “We hebben een beroepsgeheim. Dat betekent”, zo zei Schouten, “dat we niks mogen en kunnen vertellen over onze cliënt, zijn zaak en dingen die ermee te maken hebben.”

'Doorgaan met andere kroongetuigen'

Net als Onno weigerde hij in te gaan op de vraag of ze uit eigen beweging zijn gestopt of dat dit op verzoek van andere partijen is gebeurd. Evenmin wilden ze bevestigen of ontkennen dat ze een signaal wilden afgeven aan het adres van het Openbaar Ministerie. De suggestie dat ze zich niet meer veilig zouden voelen, wuifden beiden weg door te zeggen dat ze andere kroongetuigen bijstaan en dat ze hiermee ook door zullen gaan.

“Het is belangrijk dat we dit blijven doen, al ben ik geen crimefighter. Een dokter is niet voor ziektes, ik ben niet voor onveiligheid”, vertelde Schouten, die al enige tijd zelf wordt beveiligd, maar er luchtig mee om lijkt te gaan. “De lijfwachten die me hier vanavond begeleidden, zeiden voor de grap dat ze ons een eersteklaskaartje zullen geven voor de trein om alleen naar huis te kunnen, nu we de kroongetuige niet meer bijstaan. Galgenhumor doet het altijd goed in gespannen situaties.”

Nabil B. maakte dinsdagmorgen zelf bekend dat hij zonder de steun van Schouten en De Jong verder moet. Dat zei hij tijdens een zoveelste zitting in het omvangrijke Marengoproces over gewelddadige liquidaties door de zogeheten mocro-maffia. B. zei daar dat hij een week geleden van zijn advocaten heeft gehoord 'dat ze hem niet langer bijstaan'.

Sinds 2020 advocaat van kroongetuige

Schouten opperde in 2019, meteen na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, om hem te vervangen als raadsman van de kroongetuige. Dat werd toen alom een zeer moedig besluit genoemd. Uiteindelijk werd hij niet meteen aangesteld. Later dat jaar werd duidelijk dat Peter R. de Vries én Schouten door B. waren gevraagd om hem samen bij te staan in het proces. Het Openbaar Ministerie voorkwam dat toen. In juli 2020 nam Schouten de verdediging van de kroongetuige alsnog op zich. Later werd ook De Jong als advocaat toegevoegd.

Schouten wordt sinds zijn aanstelling als advocaat van B. streng beveiligd. Zijn vriend Peter R. de Vries koos daar niet voor. Hij werd in juli 2021 doodgeschoten in Amsterdam. Eerder werd in deze zaak al de broer van de kroongetuige doodgeschoten.

LEES OOK:

Peter Schouten is niet langer advocaat van kroongetuige Nabil B.

Peter Schouten krabbelt op na verlies Peter R. de Vries: 'De klap komt nog'