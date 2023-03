112-nieuws: ongeluk op de A58 • bijtende winkeldievegge gepakt

11.05

Op de A58 bij knooppunt Galder is vanochtend een ongeluk gebeurd. Wil je richting het westen dan krijg je te maken met vertraging. Er is één rijstrook afgesloten. Tussen Bavel en knooppunt Galder moet je hierdoor rekening houden met een half uur vertraging.

De berging is in volle gang, zo laat Rijkswaterstaat weten. De verwachting is dat de weg om kwart voor twaalf weer vrij is. Tot die tijd worden weggebruikers vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en A16.