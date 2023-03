Weer een achtervolging in Rijsbergen, weer drie mannen aangehouden

Mensen keken in Rijsbergen verbaasd op toen daar donderdagmiddag opnieuw een achtervolging was. Een Belgische politieauto reed met zwaailicht en sirene door het dorp, achter een auto aan. Een 23-jarige man uit Zundert werd opgepakt omdat hij een gevaar op de weg was. Een week eerder was Rijsbergen het toneel van een kopjacht op drie vuurwapengevaarlijke overvallers.

Agenten van de Nederlandse en Belgische politie hielden donderdagmiddag een gezamenlijke actie in Rijsbergen. Daarbij reden Nederlandse en Belgische agenten samen in politieauto's uit beide landen, om zo hun samenwerking te versterken. Tijdens die actie zagen twee agenten een bestuurder met hoge snelheid naar de bebouwde kom van Zundert rijden. De agenten die in een Belgische auto zaten, besloten de bestuurder te volgen en gaven hem een stopteken. De bestuurder ging er toch vandoor en er volgde een achtervolging door het buitengebied en de bebouwde kom van Rijsbergen. Met versterking van andere agenten kon de politie de bestuurder op de Antwerpseweg (N263) laten stoppen. Hij werd meteen aangehouden voor rijden zonder rijbewijs, gevaarlijk rijgedrag en het bezit van inbrekersspullen. Ook twee andere inzitten kregen een proces-verbaal voor de inbrekersspullen. De auto is in beslag genomen. Klopjacht in Rijsbergen

"Even werd gevreesd voor een soortgelijke situatie als de week ervoor, maar gelukkig hoefde het zover niet te komen", schrijft de politie. Daarmee doelt ze op de klopjacht op drie jonge overvallers door zo'n zeventig agenten, na een overval op een wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer. In onderstaande video zie je hoe de klopjacht op de overvallers begon: