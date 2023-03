112-nieuws: evacuatie na brand Sprang-Capelle • bestuurder onder invloed

4.15

Op de snelweg A58 is vannacht bij Breda een auto over de kop gevlogen. Dat gebeurde nadat de wagen volgens een weginspecteur van de ANWB op een ander voertuig was gebotst. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en hoe het ongeluk kon gebeuren. Na de melding werden de politie en een bergingsbedrijf ingeschakeld. De vangrail zal nog deze nacht worden hersteld. De botsing gebeurde in de richting van Rotterdam en het verkeer werd geadviseerd om te rijden via Rijsbergen.