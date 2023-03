Arrestatie na wilde achtervolging: plofkraakonderzoek heropend

De 22-jarige crimineel uit Den Bosch die vorige week na een wilde achtervolging werd aangehouden, was op de vlucht geslagen nadat hij belastende verklaringen had afgelegd over een aantal verdachten van plofkraken in Duitsland. Na zijn arrestatie heropent de rechtbank het onderzoek om hem alsnog te horen.

De Bosschenaar zou in 2020 en 2021 betrokken zijn geweest bij een aantal plofkraken in Duitsland. Dat deed hij samen met een groep criminelen, onder wie een 31-jarige vrouw die ook uit Den Bosch kwam en vijf mannen van begin twintig uit Utrecht. Tegen hen zijn straffen tot zes jaar cel geëist. De man uit Den Bosch had belastende verklaringen over de andere verdachten afgelegd, maar kon daar niet over gehoord worden, omdat hij ervandoor gegaan was. Na een wilde achtervolging kon hij donderdag door de politie worden aangehouden. De uitspraak in de zaak zou eigenlijk vrijdag zijn, maar nu wordt de man uit Den Bosch die dag gehoord als getuige in de zaken van de andere verdachten. "De rechtbank beseft dat de verdachten hadden gehoopt op een afronding van de zaak, maar het onderzoek is onvolledig als de man niet wordt gehoord”, verklaart de rechtbank in Utrecht. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak nu is. LEES OOK:

