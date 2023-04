Boer over beelden van mishandeling kalfjes: 'Misschien iets te ruw geweest'

Erik van der Walle uit Baarle-Nassau geeft toe dat er op een kalverbedrijf van zijn familie 'misschien iets te ruw' met de dieren is omgesprongen. Aanleiding zijn de beelden die actiegroep Ongehoord maakte bij de Kempense Exportstal in Merksplas in België. Dat bedrijf is van de Brabantse familie. Op stiekeme opnames is te zien hoe kalfjes met een stok worden geslagen, geschopt en aan hun oren en staart worden meegesleurd.

Ongehoord heeft onder meer gefilmd bij de Kempense Exportstal, maar ook bij andere bedrijven. Erik van der Walle spreekt van 'knip en plakwerk' en zegt dat er veel langer stiekem is gefilmd dan de organisatie zegt.

Erik van der Walle is de zoon van Ben van der Walle, die meerdere veebedrijven in België en Brabant had. Een deel daarvan is verkocht. Enkele bedrijven zijn nog wel in handen van de familie. Eriks zus Tanja van der Walle haalde in 2021 het nieuws met haar plan voor een megastal. Ze wilde een nieuwe stal net over de grens bouwen, tegen een Nederlandse stal van haar vader aan.

'Maanden stiekem gefilmd'

Van der Walle is niet gelukkig met de beelden die Ongehoord heeft gemaakt. Daarop is te zien hoe kalfjes met een stok worden geslagen, geschopt en aan hun oren en staart meegesleurd worden.

"Ik schrik ook als ik dat zie", zegt Van der Walle tegen Omroep Brabant. Hij geeft toe dat er af en toe 'misschien iets te ruw' met de dieren is omgesprongen. "Hier ben ik niet trots op."

Ongehoord zegt anderhalve week gefilmd te hebben met een stiekem geplaatste camera, maar volgens Van der Walle was die periode veel langer. "Als ik de beelden zie, dan gebeurde dit over twee tot drie maanden. Daar hebben ze allemaal kleine stukjes uit gehaald en aan elkaar geplakt. Het is knip-en-plakwerk", zegt de veehouder.

'Vader jankend op het bedrijf'

Dat de beelden nu in het nieuws zijn doet hem veel. Ook omdat Ongehoord een foto van zijn vader Ben en diens villa in Baarle-Nassau op haar website heeft geplaatst. "Mijn vader werkt hier niet. Die heeft al vijf jaar geen kalf gezien. Hij zit hier jankend op het bedrijf", zegt Erik van der Walle.

De veehouder beweert verder heel goed contact te hebben met dierenorganisaties. Het is onbekend of de Belgische autoriteiten net als de Nederlandse ook in gaan grijpen op zijn bedrijf. Of Van der Walle stappen gaat ondernemen tegen Ongehoord weet hij niet. Volgens hem heeft de actiegroep ingebroken om de camera's te plaatsen.

