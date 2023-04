Recordhoeveelheid dodelijke fentanyl in schuurtje: 4,5 jaar cel geëist

De plastic zak waarin fentanyl zat. (Foto: Openbaar Ministerie) De fentanyl werd aangetroffen in een schuurtje (Foto: Openbaar Ministerie). Volgende Vorige 1/2 De plastic zak waarin fentanyl zat. (Foto: Openbaar Ministerie)

Tegen een 43-jarige man uit Berghem is 4,5 jaar cel geëist voor het leveren van 1280 gram fentanyl. De dodelijke drugs werden in februari 2020 gevonden in een schuurtje in Eindhoven. Het is de grootste hoeveelheid fentanyl die ooit in Nederland is gevonden. De bewoner van het huis met de schuur moet op een later moment voor de rechter verschijnen.

Drie jaar geleden werd in het schuurtje in een plastic tas ruim een kilo wit poeder gevonden. Het ging om fentanyl, een levensgevaarlijke pijnstiller die ook wordt gebruikt als recreatieve drug. Inname van een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn. Jaarlijks wordt nog geen twintig kilo hiervan in Europa in beslag genomen. De bewoner van het huis met de schuur werd direct aangehouden. Het gaat om de destijds 42-jarige Frank B. uit Eindhoven. Drie maanden later werd de 43-jarige man uit Berghem aangehouden. Hij is de vermoedelijke leverancier van de fentanyl. Zijn vingerafdruk staat op de tas met drugs die in de schuur lag. Uit gesprekken en chats blijkt dat de eigenaar van de schuur klusjes voor de verdachte uitvoerde en drugs voor hem opsloeg. De verdachte lijkt ook in verschillende soorten synthetische drugs en grondstoffen te handelen. Hij chat volgens het Openbaar Ministerie uitgebreid met iemand over jerrycans en honderden liters grondstoffen voor harddrugs. De verdachte bespreekt ook met een Amsterdammer de opslag van een voorraad grondstoffen. Als een deel van de voorraad is verdwenen, bedreigt de verdachte de Amsterdammer en zet hij diegene onder druk om geld aan hem te geven. "Ook heeft hij het over 'Russen en Oekraïners' met wie hij samen werkt en die geweld niet schuwen", meldt het OM. Het OM eiste dinsdag 4,5 jaar gevangenisstraf tegen de verdachte en een boete van 30.000 euro. De rechtbank doet op 25 april uitspraak.