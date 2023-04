112-nieuws: Bezorgster belandt in sloot • Met 146 km/u in bebouwde kom

07.06

Een automobilist is vanochtend rond zes uur met zijn auto op een boom gebotst langs de Heusdensebaan in Oisterwijk. Het ging mis toen de bestuurder vanuit de N65 de Heusdensebaan opdraaide. De schade aan de auto is aanzienlijk. De bestuurder is door de politie aangehouden. In het politiebureau wordt bekeken of de automobilist teveel had gedronken. De bestuurder was niet gewond.