Veel minder tekenbeten, maar blijf oppassen: 'Het is een klein rotbeestje'

Er zijn afgelopen jaar veel minder tekenbeten gemeld. Jaarlijks worden er zo'n anderhalf miljoen Nederlanders gebeten door het beestje, vorig jaar waren dat iets meer dan een miljoen. Een forse daling, maar boswachter Erik Schram van het Leenderbos bij Valkenswaard kan dat niet meteen verklaren. "Mensen letten er niet beter op volgens mij."

Het is de week van de teek en daarom wordt er extra aandacht voor de parasiet gevraagd. Om te beginnen met tekenradar.nl, waar mensen melding kunnen doen van een tekenbeet. Voor onderzoekers is dat handig omdat zij zo precies kunnen bijhouden waar en wanneer mensen worden gebeten door de parasiet.

"Het was een droge zomer en teken houden van nattigheid."

Boswachter Erik Schram denkt niet dat er een specifieke reden is voor de enorme afname. "Het weer is wel van invloed, want we hadden een droge zomer, terwijl teken juist van nattigheid houden." Volgens de natuurbeheerder kan het ook goed zijn dat mensen minder melding hebben gemaakt, minder in de natuur zijn geweest, of juist meer op de paden zijn gebleven. "Het is in ieder geval niet dat ik mensen beter heb zien opletten om een tekenbeet te voorkomen."

"Hoe meer tekenbeten, hoe groter de kans dat je ziek wordt."

Dat er toch minder mensen gebeten lijken te zijn, is wel goed nieuws volgens boswachter Erik. "Want hoe meer tekenbeten, hoe groter de kans dat je ziek wordt." Daarmee doelt hij op de ziekte van Lyme die de parasieten kunnen veroorzaken. Teken reageren namelijk op de koolstofdioxide die we uitademen. Ze springen dan vanuit de begroeiing op mens of dier als die erlangs lopen en bijten zich vast in de huid en zuigen bloed op. Een op de vijf teken draagt de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De teek komt zelf aan deze bacterie omdat hij bloed zuigt bij knaagdieren of vogels die de zogeheten Borrelia burgdorferi bacterie bij zich dragen. Niet ieder mens wordt daar ziek van, maar de ziekte van Lyme kan je zeer ernstig beperken omdat het zenuwstelstel wordt aangetast.

"Teken zijn zo klein, het is niet te doen die te tellen."

Hoewel het weer volgens boswachter Erik van invloed is op de teken, durft hij niet te zeggen dat er daadwerkelijk minder waren. "Teken zijn zó klein, het is moeilijk die te tellen in een natuurgebied zoals in het Leenderbos." Daarom hoopt hij dat mensen online melding blijven maken van tekenbeten. Hij heeft drie belangrijke tips om een tekenbeet te voorkomen als je in een natuurgebied wandelt: 1: Blijf op de paden, door het zand zitten daar bijna geen teken.

2: Smeer je in met deet, dat vinden teken niet fijn.

3: Draag kleding die teken weert, er zijn speciale broeken en sokken.

"Het blijft een rotbeestje."

De boswachter weet als geen ander dat hij goed op tekenbeten moet letten. "Ik heb er zelf wel eens meerdere tegelijkertijd gehad, dat is wel het risico van in de natuur werken. Als je een tekenbeet hebt, probeer de teek dan zo snel mogelijk met een pincet of speciale tekentang te verwijderen, want het blijft een rotbeestje."