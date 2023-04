Tekenbeet veranderde Edwins leven voorgoed: 'Gevolgen worden onderschat'

Edwin Donders waarschuwt iedereen voor de teek. Volgens hem worden 'de gevolgen van een beet zwaar onderschat'. De Tilburger kan het weten. Drie jaar na een tekenbeet kreeg hij de ziekte van Lyme. Hij kreeg ernstige klachten omdat de bacterie ongehinderd haar gang kon gaan. Edwin is bijna doof, zit in een rolstoel en zijn kortetermijngeheugen is heel beperkt. "En verbeteringen zitten er niet in, want de zenuwschade is blijvend."

Het is de Week van de Teek en Edwin juicht de aandacht voor de parasiet toe. "Als je in het groen verblijft, moet je alert zijn. Bewustwording en preventie zijn sleutelwoorden." Daarin kunnen wat hem betreft nog wel stappen gemaakt worden. "Ik zie dan schooluitstapjes in de bossen waarbij de kinderen in korte broek en met korte mouwen rondlopen. Dan is een tekencheck echt geen overbodige luxe." Hij weet bijna zeker waar en wanneer hij de fatale tekenbeet opliep. “Dat was in de zomer van 2012 in Duitsland. Wij deden fanatiek aan geocaching, een puzzeltocht met gps. In korte broek en een shirt met korte mouwen zochten we in hoog gras.” Ze vonden wat ze zochten voor het spel. Maar ongemerkt werd hij daar waarschijnlijk gebeten door een teek.

Edwin Donders en zijn vrouw Coline (foto: Tonnie Vossen)

“Drie maanden later kreeg ik heel erge hoofdpijn en mijn gehoor werd slecht.” Een jarenlange zoektocht naar de oorzaak van die klachten volgde. Hij bezocht neurologen en psychologen, deed allerlei tests en vulde maar weer het volgende vragenlijstje in. “Helemaal onderaan stond dan soms ook een vraag naar eventuele tekenbeet, maar geen enkele arts nam die mogelijkheid serieus.”

"De aangerichte schade is onherstelbaar."

Totdat zijn vrouw daar een televisieprogramma over zag. "Ik zei toen: zou het niet de ziekte van Lyme kunnen zijn?” Bloedonderzoek bevestigde haar vermoeden. Edwin kreeg een wekenlange antibioticakuur. “Die heeft de bacterie doodgemaakt, maar de schade die al aangericht was, bleek niet meer te herstellen.” Om deze reden maken hij en zijn vrouw zich sterk voor herkenning en erkenning van de ziekte die de teek veroorzaakt. "Je begrijpt de impact pas als je het hebt. En neem van mij aan: dat wil je niet. Je wenst je ergste vijand de ziekte van Lyme niet toe." Bij Edwin is de ziekte stabiel en hij hoopt dat dit zo blijft. "Maar garanties zijn er niet."

“Het heeft geen zin om achterom te kijken.”

Zijn werk bij Defensie moest Edwin opgeven, net als het trainen van de voetbalelftallen van zijn kinderen. “Maar het heeft geen zin om achterom te kijken”, zegt hij vastberaden. “Je moet kijken wat je nog wel kunt doen.”

Edwin Donders: "Ik kijk voortaan wel uit als ik in hoog gras ben geweest"