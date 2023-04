Honden richten slachtpartij aan in schaapskudde, baasje krijgt werkstraf

De eigenaar van drie herdershonden die vorig jaar een slachtpartij aanrichtten in een schaapskudde in Rosmalen, krijgt daarvoor dertig uur werkstraf. Er kwamen 23 schapen om, die van zorgboerderij Binckhorst waren. Het was niet de eerste keer dat de honden van de man tekeer gingen. Eerder beten ze ook al eens een kat dood. Daarom besloot de politierechter dat de man ook 30 uur voorwaardelijke taakstraf krijgt, met een proeftijd van twee jaar. En hij moet een kleine 4000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Zondagmorgen 19 juni ging het helemaal mis in natuurgebied Binckhorst in Rosmalen. Drie herders wisten uit hun buitenverblijf te ontsnappen en vielen de kudde schapen van de zorgboerderij aan. De officier van justitie noemt het 'een slachtpartij'. "Schapen zijn letterlijk uit elkaar getrokken. Het was geen pretje om te zien."

Dertien dieren stierven meteen, maar nog eens tien schapen en lammetjes waren zo ernstig toegetakeld door de drie honden, dat ze alsnog uit hun lijden verlost moesten worden. De politie nam de honden direct na de aanval in beslag.

Grote impact

De slachting had grote impact, want bij zorgboerderij Binckhorst verblijven cliënten met een verstandelijke beperking. "Nu bijna een jaar later zijn onze bewoners nog altijd heel alert als er honden loslopen in de wei. Ze zijn bang dat de kudde weer iets aangedaan wordt", legt manager Daniëlle van Grunsven van de zorgboerderij uit. "Verder is het ook raar voor ze dat er dit jaar geen lammetjes zijn, dat hoort voor hen bij de lente. Maar de schapen zijn daar nog niet aan toe."

De aanval is ook een flinke financiële schadepost. De overleden dieren kosten zo'n 2.500 euro en dan is er nog zo'n 1.500 euro aan dierenarts-, ruimings- en loonkosten omdat personeel extra diensten moest draaien om de zorgboerderijbewoners bij te staan.

Kat doodgebeten

In januari vorig jaar kreeg de verdachte al eens een boete van 400 euro omdat zijn herdershonden een kat doodbeten. Hij stond zijn honden toen af, op eentje na. Want die had net een nestje gehad. "Ik heb toen al een duidelijke waarschuwing gekregen." Omdat zijn ex later twee honden bij hem achterliet, had hij toch weer drie herdershonden in bezit.

Die honden zaten in een ren buiten. "Ik dacht dat ik daarmee voldoende maatregelen had getroffen. Maar ik heb onderschat dat als je drie herders bij elkaar zet, het roedelgedrag en jachtinstinct winnen", zegt de man tegelijkertijd een beetje laconiek. Hij erkent echter zijn verantwoordelijkheid. "Ik ben ook een dierenliefhebber en heb hier last van gehad. Niet alleen omdat mijn honden in beslag zijn genomen, maar ook voor de schapen."

Alleen verliezers

Zowel de officier van justitie als politierechter nemen het de man kwalijk dat zijn honden in een jaar twee keer andere dieren hebben doodgebeten. Daarom krijgt hij nu geen boete, maar een werkstraf met een proeftijd. Hij heeft afstand gedaan van zijn drie andere herders die vorig jaar in beslag zijn genomen. De officier van justitie zegt dat de dieren onder strikte voorwaarden herplaatst kunnen worden.

Daniëlle van Grunsven van de zorgboerderij is blij met de uitspraak, de toegekende schadevergoeding en dat er nu een streep onder het incident staat. "Want uiteindelijk kent deze zaak alleen maar verliezers."