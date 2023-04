Dodelijke pijnstiller in boodschappentas: drugsdealer vrijgesproken

Een man uit Berghem bij Oss is vrijgesproken van handel in de levensgevaarlijke pijnstiller Fentanyl. Die zat gewoon in een boodschappentas, thuis bij iemand in een schuurtje in Eindhoven. Het was voor het eerst dat die drugs in Nederland werden gevonden. Maar voorlopig ook voor het laatst want het bleef bij die ene vondst

"As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left." Dat zong Coolio in 'Gangsta's Paradise'. Coolio stierf aan een overdosis fentanyl, net als popster Prince.

Met dat citaat kwam de officier van jusititie een paar weken geleden tijdens het proces tegen de verdachte. De 43-jarige man woont in het buitenland. Volgens politie en justitie zou hij in allerlei soorten drugs handelen, waaronder dus fentanyl.

De rechtbank in Den Bosch dacht er toch anders over. Er is te weinig bewijs dat hij met die fentanyl te maken had. Hij is wel veroordeeld voor handel in andere soorten drugs, bedreiging en witwassen van bijna een kwart miljoen euro. De man krijgt 2,5 jaar cel, maar was 4,5 jaar geëist. Bovendien krijgt hij 30.000 euro boete. Die was wel geëist.

Boodschappentas

De fentanyl werd in februari 2020 gevonden in een huis in Eindhoven. Er zat 1280 gram wit poeder in een tas van Albert Heijn. Dat zou goed zijn geweest voor ruim 700.000 doseringen. Op de tas zat zijn vingerafdruk maar toch twijfelden de rechters of dat ook meteen bewijs was voor fentanylhandel.

Waar de drugs zijn gemaakt is nooit achterhaald.

Opslagplaatsen

De politie kwam erachter dat de man ook nog in andere drugs handelde, zoals de grondstoffen BMK en amfetamine-olie. Ook wordt hij gelinkt aan opslagplaatsen in Zaltbommel, Alphen aan den Rijn, Lunteren en Duitsland.

Fentanyl is een extreem sterke pijnstiller. Het is bijna honderd keer sterker dan morfine. Twee milligram (0,002 gram) kan al dodelijk zijn. Het werkt ook op de huid en bij inademing. Het wordt voorgeschreven door artsen, bijvoorbeeld in de vorm van pleisters.

Vondsten

Fentanyl komt maar weinig in het nieuws in ons land:

In 2017 stierven een man en vrouw in een huis in Amstelveen aan een overdosis.

In mei 2019 onderschepte de Belgische douane een kilo grondstof voor fentanyl, in de post aan iemand in Zoetermeer.

In oktober 2020 vonden agenten in Breda 2000 liter grondstoffen voor fentanyl. De vloeistoffen waren via luchtvracht uit Hongarije in een loods aan de Sprundelsebaan in Breda beland. In die loods kon het worden overgepompt.

Er is nog nooit een fentanyl-laboratorium gevonden in Nederland. Maar de politie denkt dat ze er wel zijn. Simpelweg door de wereldwijde vraag en de grote winsten.

In Europa wordt jaarlijks wordt nog geen twintig kilo gevonden. Er zijn wel labs ontdekt in Frankrijk en Estland. In de VS is het een heel ander verhaal. Daar vallen jaarlijks tienduizenden doden. Dat zijn zo'n 150 mensen per dag.

De bewoner van het huis met het schuurtje in Eindhoven is nog verdachte in de zaak en moet later voor de rechter komen.

