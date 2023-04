484 Brabanders krijgen een lintje: van muzikant tot wonderdokter

Op de dag van de lintjesregen zijn er in Brabant 484 mensen koninklijk onderscheiden. Dat zijn er 61 minder dan vorig jaar. In de gemeenten Tilburg en Land van Cuijk werden de meeste mensen verrast: 25. Het merendeel werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ongeveer tachtig Brabanders werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder wie burgemeester Roderick van de Mortel van de gemeente Vught.

In Drimmelen, Heeze-Leende en Son en Breugel kreeg maar één inwoner een lintje. Drimmelen telde vorig jaar nog een recordaantal voor deze gemeente: elf.

Alle mensen die een lintje hebben gekregen, worden daarmee bedankt voor hun inzet voor de samenleving. Ook landelijk werden er minder mensen onderscheiden uit dan vorig jaar: 2850 tegen 3025. Alleen in Zuid-Holland (499) werden meer lintjes uitgereikt dan in Brabant.

Vrouwen zijn ook in Brabant bij de lintjesregen nog steeds in de minderheid, behalve in de gemeente Bernheze waar slechts twee van de negen gelukkigen man zijn. Verder valt op dat in de gemeente Waalwijk zeven van de tien gelauwerden ouder zijn dan 73. Onder hen is het 78-jarige echtpaar Erica en Cees Koster-van der Lijn. De 90-jarige Hannie Arts uit Best is, voor zover bekend, de oudste Brabantse die een lintje kreeg.

Officieren

Twee Brabanders die in de medische wereld werken, zijn ‘gepromoveerd’ tot Officier in de Orde van Oranje. Marlies Bongers (66) uit Waalre is gynaecoloog in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Ze is gespecialiseerd in de aanpak van bloedverlies en andere problemen bij menstruatie.

Jan Frans Mutsaerts uit Breda werd officier, omdat hij erg belangrijk is geweest voor de huisartsenzorg, onder meer als directeur van de Zorggroep ‘Het Huisartsenteam’.

Ridders

Tot de mensen die benoemd werden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau behoort de 80-jarige Cor van Wanrooij uit Vught. Hij is nog steeds actief als osteopaat en heeft honderden (top)sporters en anderen genezen. Onder hen iemand met een dwarslaesie en een wanhopige Belgische huisarts, die nergens anders hulp kon krijgen. Osteopatie is in Nederland een niet officieel erkende behandelwijze die ervan uitgaat dat gezondheidsproblemen vaak worden veroorzaakt door blokkades elders in het lichaam.

Van Wanrooij werd gehuldigd door burgemeester Roderick van de Mortel, die even uit zijn doen was toen Ina Adena, de commissaris van de Koning, naar voren stapte en hem een lintje opspelde.