Weer verdachte aangehouden in verband met moord op rapper Boechi

Op Curaçao is deze week een tweede verdachte aangehouden in verband met de moord op de Curaçaose rapper Boechi uit Tilburg. Het zou volgens website Vigilante gaan om de 24-jarige Chris Z.

Volgens Curacao.nu was Z. op het moment van zijn arrestatie samen met een 21-jarige vrouw. Zij werd ook aangehouden, omdat ze een vuurwapen bij zich had, maar zij zou na verhoor weer zijn vrijgelaten.

Begin deze maand werd in Vlaardingen ook een man gearresteerd in verband met de moord op Boechi. Dit is volgens Curacao.nu Churendy C.

Doodgeschoten na een optreden

Boechi werd 10 december op Curaçao doodgeschoten na een optreden. Dit gebeurde vanuit een witte auto, die langsreed. Volgens Vigilante zou Chris Z. degene zijn die de dodelijke kogel op Boechi afvuurde.

Boechi, wiens echte naam Ruchendell Bonifacio Windster was, was op het eiland voor een serie concerten.

Vechtpartij tijdens crematie

Tijdens de crematie van Boechi in het crematorium in Tilburg ontstond onrust onder de aanwezigen. Sommigen dachten dat er werd geschoten, maar iemand bleek het deksel van de kist omgestoten te hebben. Dat veroorzaakte de klap.

Na de herdenkingsdienst in het Koning Willem II-stadion, waar honderden mensen afscheid namen van de rapper, was het ook al onrustig. Daar werd gevochten op de parkeerplaats.

Schietpartij Esso-tankstation

Aan de uitvaart van Boechi wordt ook de schietpartij gelinkt die 21 december plaatsvond bij het Esso-tankstation aan de Ringbaan-Oost. Daar schoot Javier L. (41) Ludson S. (37) dood.

De Tilburger vertelde eind maart in de rechtbank dat hij al langer bedreigd werd door het slachtoffer en diens broer. Onder meer tijdens de herdenkingsdienst voor Boechi bij het Koning Willem II-stadion.

