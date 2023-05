112-nieuws: motorrijder komt om bij ongeluk • man gewond door frituurvet

7.30

Op de snelwegen A16 en A17 was het vanmorgen in de richting van Rotterdam al vroeg druk. Op de A17, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, staat al zeker anderhalf uur een file van ongeveer 8 kilometer. De extra reistijd was op een bepaald moment een minuut of 40, tegen half acht was die teruggelopen naar 22 minuten. De ANWB had al voor deze vertraging gewaarschuwd. De drukte heeft te maken met de afsluiting in beide richtingen van de Heinenoordtunnel, onder de Oude Maas.

Om deze reden is het ook al enige tijd aanschuiven op de A16, vanuit Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht is het filerijden over 12 kilometer, met een vertraging van gemiddeld een kwartier.