Zorggroep voorkwam dat omstreden huisartsenketen zich kon vestigen

In het voorjaar van 2022 heeft de omstreden huisartsketen Co-Med een poging gedaan zich te vestigen in Oosterhout. Zorggroep Zorroo stak hier toen een stokje voor, door zelf snel een opvolger te regelen voor de stoppende huisarts en Co-Med te laten weten dat ze niet welkom zijn. Het is niet de eerste keer dat samenwerkende huisartsen in opstand komen tegen Co-Med.

Volgens de website van Co-Med en de Kamer van Koophandel heeft Co-Med zeven vestigingen in Brabant, en is er een overname op handen in Bergen op Zoom, Waalwijk en Oosterhout. Die laatste vermelding blijkt nu onterecht, want de praktijk waar het om gaat is niet in handen van Co-Med en zal dat volgens zorggroep Zorroo ook nooit komen.

Zorroo is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen in de regio Oosterhout. De aangesloten huisartsen verdelen onderling een aantal taken om zo bijvoorbeeld goede 24-uurs zorg te kunnen leveren.

'Alleen geld verdienen'

In het voorjaar van 2022 merkte Zorroo dat Co-Med de praktijk van een stoppende huisarts over wilde nemen. "Daar waren we snel bij en hebben een alternatief geboden aan de toenmalige huisarts", zegt directeur Daan Kerklaan tegenover Omroep Brabant. "We hebben met Co-Med gesproken en aangegeven dat hun werkwijze en praktijkvoering niet past bij Zorroo en we dus niet kunnen gaan samenwerken."

"Ze zijn er niet voor de huisarts, maar ze zijn er om er geld aan te verdienen. De kwaliteit van zorg staat niet op één bij ze. Ze lossen niets op, maken zaken alleen maar lastiger", aldus Kerklaan. Het heeft er toe geleid dat Co-Med 'geen voet aan de grond' heeft gekregen in Oosterhout. Inmiddels wordt de praktijk gerund door een nieuwe, jonge praktijkhouder.

Eindhoven

Eerder trok zorggroep PoZoB uit de regio Eindhoven ook al aan de bel. Co-Med meldde zich daar om samen te werken, maar aan die samenwerking kwam snel een eind.

Volgens PoZoB was de kwaliteit van de zorg die Co-Med levert onder de maat, zo vertelde de zorgclub in 2022 aan het Eindhovens Dagblad. "Meerdere gesprekken en interventies hebben niet tot verbetering geleid", aldus een woordvoerder toen.

Omstreden

Co-Med is al langere tijd omstreden. Zo werden na de overname van een praktijk in Breda de huisartsen vervangen door waarnemers, die slecht bereikbaar waren. Maandag ging een vestigiging in Reusel plotseling dicht, waardoor patiënten op de stoep stonden.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kwamen alleen dit jaar al 27 klachten over de Brabantse Co-Med vestigingen binnen. Er loopt een onderzoek naar de organisatie, onbekend is wanneer dat is afgerond.

