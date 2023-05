112-nieuws: man (18) heeft mes en drugs • automobilist overleden

16.55

In Oisterwijk zijn eind vorige week granaten, mortieren, andere soorten explosieven en tientallen vuurwapens gevonden. De politie ontdekte ze in een bedrijfsgebouw aan de Nijverheidsweg en een huis aan de Haarenseweg. Het is nog niet bekend om wat voor wapens het gaat.

De drie verdachten werden donderdag voorgeleid bij de rechtbank in Breda en blijven nog zeker twee weken vastzitten. Er is ook een man van 36 uit Schiedam gearresteerd, maar het is niet bekend of hij een verdachte is.

