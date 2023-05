112-nieuws: autobrand in Oss • ongeluk op A67

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

04.34 Autobrand in Oss Aan de De Wildestraat in Oss is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Rond drie uur werd het vuur ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar de auto was niet meer te redden. Er waren meerdere knallen te horen, vermoedelijk waren dit de ontploffende banden. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De politie onderzoekt de autobrand in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

01.55 Wat mensen allemaal achterlaten... Een weginspecteur van Rijkswaterstaat stond afgelopen nacht vreemd te kijken toen hij dit op de A2 bij bedrijventerrein Ekkersweijer onbeheerd tegenkwam.