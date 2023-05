Het Meisje van Teteringen: dit gebeurde in de 33 jaar na haar vondst

Na ruim dertig jaar wordt er opnieuw aandacht besteed aan de zaak van het Meisje van Teteringen. Haar lichaam werd eind 1990 gevonden in een bos bij Teteringen, nadat ze met veel geweld om het leven was gebracht. Afgelopen jaren zijn meerdere pogingen gedaan om te achterhalen wie zij is, maar dat is nooit gelukt. Een overzicht.

Wachten op privacy instellingen...