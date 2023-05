Bronzen beelden weggehaald, want anders worden ze gestolen

In Bergen op Zoom zie je voorlopig geen waardevolle, bronzen kunstwerken meer op straat. De gemeente heeft ze uit voorzorg weggehaald omdat ze bang is dat ze worden gestolen. Pas als er gps-trackers in de beelden zijn geplaatst, worden ze weer teruggezet op hun oude plek. Als er dan een beeld wordt gestolen, kan via internet worden achterhaald waar het is.

Bronzen beelden zijn erg in trek bij criminelen. Ook Bergen op Zoom is al een paar keer doelwit geworden van bronsdieven. Zo werd vorig jaar een beeld van een beer weggehaald dat op het Zonneplein stond. Een paar jaar geleden werden op de Boulevard nog een aantal bronzen geitjes gestolen.

Twee beelden op het Piusplein en de Gagelboslaan leken ook in trek te zijn. Buurtbewoners hadden gezien dat er verdachte mensen bij de beelden waren gaan kijken. Daarna waren er sporen te zien waaruit bleek dat geprobeerd was om de beelden los te wrikken.

Beter beveiligen

De beelden worden nu tijdelijk ergens opgeslagen, totdat ze beter beveiligd zijn. “We gaan kijken of we ze gps-trackers in de beelden kunnen aanbrengen. Als er dan een beeld wordt gestolen, kunnen we via internet zien waar het is. Op die manier hopen we dat we kunnen voorkomen dat we weer een beeld kwijtraken”, vertelt cultuurwethouder Letty Demmers. Het is wel de bedoeling dat de beelden zo snel mogelijk weer terug op hun plek staan.

Ook op andere plekken in Brabant worden veel bronzen beelden gestolen. Zo verdween er een enorme bronzen zeug bij het provinciehuis in Den Bosch. En in het centrum van Roosendaal werd een beeld van een sokkel gezaagd. En dat terwijl brons helemaal niet zoveel waard is: zo'n vijf euro per kilo. Dus voor een dikke jackpot moet je heel wat werk verzetten.

