Het noodlot sloeg toe bij Jozef maar nu heeft hij een gloednieuwe kwekerij

Er was helemaal niets meer over van de champignonkwekerij van Jozef van den Elsen, nadat die bijna drie jaar geleden in vlammen opging. Maar na jaren werken én een forse investering is het nu dan toch gelukt: een gloednieuwe kwekerij opende zaterdag officieel de deuren.

Janneke Bosch & René van Hoof Geschreven door

Hij herinnert zich als de dag van gisteren: het telefoontje dat zijn wereld op de kop zette. Er was brand in de kwekerij. Toen hij daar aankwam, was er al niets meer te redden. "Ik wilde nog naar binnen om spullen naar buiten te kunnen halen, maar de brandweer kwam al", herinnert Jozef zich. "Gelukkig waren de mensen die binnen aan het werk waren, al naar buiten. Dat was het belangrijkste."

"Ik word gewoon blij van dit werk. Dat is ook belangrijk."

Jozef voelde zich voornamelijk machteloos: zijn kwekerij brandde voor zijn ogen af. "Het was even slikken en vooral schrikken. Je denkt wel even: 'En nu?'" Toch lukte het om vrij snel de knop om te zetten. "Ik heb al snel besloten: ik wil doorgaan. Ik word ook gewoon blij van dit werk. Dat is ook belangrijk." Dus zou er een nieuwe kwekerij komen. Dat ook meteen een kans was om het helemaal te moderniseren. Zo heeft Jozef de champignonkwekerij nu helemaal biologisch gemaakt. "Tien jaar geleden deden we het erbij, maar nu zijn we helemaal biologisch. Dat past ook goed bij ons." Jozef ziet het als een uitdaging: "Voor biologische champignons wordt veel gevraagd van de vakman. En we hebben best veel vakmensen in dienst, mag ik graag denken. Daarbij voelt het ook goed." De champignons worden dus helemaal geteeld zonder bestrijdingsmiddelen. En daar zit ook precies de moeilijkheid.

"We kunnen niet zomaar nieuwsgierige mensen binnenlaten."