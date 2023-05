Buurt over brand Eindhoven: 'Hebben steeds gedacht: dit gaat een keer mis'

Buurtbewoners vreesden al langer dat het een keer mis zou gaan in het gebouw aan de Lichtstraat in Eindhoven, dat zaterdag uitbrandde. Dat vertelt Marco Karssemakers. Hij is de vve-voorzitter van appartementencomplex De Graaf, pal naast dat gebouw. Volgens hem verbleven in het voormalige Lighting Application Center van Philips daklozen en stookten die regelmatig vuurtjes. "Om warm te worden of eten te maken." Of dit de verwoestende brand van zaterdag veroorzaakt heeft, wordt onderzocht.

"We zaten op ons balkon toen de brand uitbrak, zes mensen waren bij ons op bezoek", blikt Marco terug. "Op een gegeven moment roken een bepaalde brandlucht. We dachten eerst nog dat er mensen aan het barbecueën zouden zijn. Maar op een gegeven moment werd die geur vervelender. Toen gingen we kijken en zagen we veel rook."

Op dat moment besloten ze naar buiten te gaan om te zien wat er precies aan de hand was. "Toen bleek het te gaan om het LAC, dat stond in brand. Er ontstond een ontzettend heftige rookontwikkeling. Vervolgens ging het snel. Op een gegeven moment zagen we de vlammen uit het gebouw slaan en zagen we de brandweer ingrijpen."

Volgens de vve-voorzitter van het De Graaf-complex stond het LAC-gebouw al een hele tijd leeg. "Het werd heel vaak gebruikt om te overnachten door mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Dat is best een probleem in Nederland, ook hier in Eindhoven. Al verschillende keren hebben we daarom verzocht het gebouw af te sluiten. Er is ook heel veel aan gedaan om het dicht te maken. De ramen zijn 'afgehekt' en als er iets toch open werd gemaakt, werd die opening snel weer dichtgemaakt. Er werd betonnen blokken voor gezet zodat mensen niet meer naar binnen zouden kunnen komen, maar vervolgens klommen mensen op die blokken om zo een etage hoger binnen te komen."

Hoeveel mensen er exact verbleven in het gebouw weet Marco niet. Hij houdt het op 'heel veel daklozen'. "Een aantal kennen we van gezicht, die komen we dagelijks tegen. Maar ik durf er geen aantal op te plakken, echt niet. Ik hoop maar dat er geen mensen binnen waren toen die brand zaterdag uitbrak. dat zou het allerergste zijn, als er slachtoffers zouden zijn..."