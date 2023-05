Enorme drugsdumping: krantenbezorger vindt honderden vaten in buitengebied

Aan de Roosendaalsebaan in Achtmaal zijn maandagochtend zo'n driehonderd jerrycans met vermoedelijk drugsafval ontdekt. Een krantenbezorger deed de vondst maandagochtend vroeg. Een woordvoerder van de politie schat dat het gaat om 6000 liter aan chemicaliën dat in de vaten zit.

De vaten zijn gedumpt in de Oud Buisse Heide, een heel bekend natuurgebied in West-Brabant. Verslaggever Willem-Jan Joachems spreekt van drie dumpingen. "Twee in een droge sloot en een in een sloot waar water in staat. Op dat water drijven zeker 150 vaten. Zeker vier jerrycans in die natte sloot zijn opengebarsten. Je ziet een groene laag op het water, dat is de vervuiling. Er hangt ook een lichte chemische lucht. Dit wordt echt een verschrikkelijke sanering..."

Miranda Fieret van Natuurmonumenten 'houdt haar hart vast' voor de schade die de dumping aan de natuur heeft veroorzaakt. "Het is afschuwelijk om te zien."

