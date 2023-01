Opruimen van drugsafval gaat niet altijd goed, boswachter heeft oplossing

Boswachter Erik de Jonge ziet vaak veel onkunde bij de verschillende overheidsdiensten rond het opruimen van drugsdumpingen. "Dat is niet uit onwil, maar uit onwetendheid en dat moet echt beter", zo legt hij uit. De boswachter pleit daarom voor een gespecialiseerd team voor het opruimen van drugsafval.

Zelf heeft de boswachter van Brabants Landschap in het 'wilde westen' van de provincie veel ervaring met drugsdumpingen in de natuur. Vrijdag nam hij landelijke en provinciale politici en bestuurders mee naar een drugsput in Halsteren om ze bij te praten over de gevolgen van de dumpingen. Jaarlijks komt hij er tientallen tegen. Soms gaat het om het laboratorium zelf, dan weer bijtende vloeistoffen en van een hele hennepkwekerij die in het bos gedumpt wordt, kijkt De Jonge ook niet meer vreemd op. "Daardoor weet ik waar ik op moet letten bij het melden, opruimen en afhandelen."

"Het gebrek aan kennis is schadelijk voor de natuur en opsporing."

Alleen die kennis ontbreekt bij veel collega-boswachters in de rest van het land, maar ook bij gemeenten, landeigenaren en zelfs de politie soms. "Dat heeft vaak grote gevolgen voor de natuur en opsporing van de dumpers", vertelt De Jonge. "Zeker in gebieden waar niet zo regelmatig als hier gedumpt wordt, moeten instanties zelf het wiel uitvinden en dat moet anders." De boswachter pleit daarom voor één overheidsdienst die alle dumpingen van drugsafval afhandelt. Wat De Jonge betreft kan je een beetje vergelijken met een Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), maar dan op provinciaal niveau en alleen voor drugsafval. "Die organisatie bundelt de expertise van alle betrokken overheidsinstanties die normaal met zo'n dumping te maken krijgen." Schrijnend zijn de verhalen van boeren die drugsdumpingen niet melden en het afval diep in de grond verstoppen. "Ergens snap ik dat ook wel, want ze weten niet waar te beginnen met al het geregel. Ook zijn ze bang dat ze voor de enorme opruimkosten opdraaien."

"Het is nog steeds niet duidelijk dat de overheid voor kosten opdraait."

Inmiddels neemt de provincie met steun van Den Haag deze kosten op zich. Juist om te voorkomen dat boeren dumpingen verzwijgen of bijvoorbeeld Brabants Landschap met een enorm financieel tekort zit. "Alleen er moet veel beter gecommuniceerd worden dat de overheid die kosten op zich neemt." Maar dat is niet de enige manier waarop het misgaat. "Je moet je voorstellen dat je als boswachter middenin de nacht zo'n dumping aantreft. De kans is groot dat sporen vernield of uitwist worden als je niet precies weet wat je moet doen. Dat is ook niet gek, maar wel heel erg zonde."

"Soms gebeurt het opruimen en saneren niet goed."

Een poosje geleden was hij terug op een plek waar vijf jaar geleden een drugsdumping was. "We hebben die grond toen gesaneerd, maar in een ring rond de afgegraven grond zijn toch alle bomen dood gegaan. Soms gebeurt het opruimen en saneren gewoon niet goed genoeg." De gevolgen daarvan zijn enorm voor de natuur. Hoewel grotere zoogdieren en vogels meestal gespaard blijven, zijn muizen, amfibieën en vissen ten dode opgeschreven. "Maar het bodemleven is het grootste slachtoffer. Het herstel daarvan kan jaren duren omdat er extreem zure vloeistoffen geloosd worden."

Politici en bestuurders luisteren bij een drugsput naar de boswachter Erik de Jonge (foto: Interprovinciaal Overleg Provincies).