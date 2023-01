Nieuwe stap in drugsdumpingen: lab loost afval via pijpleidingen in put

Criminelen hebben maandenlang een put in Someren gebruikt om drugsafval in te lozen. In de put is een pijpleiding gevonden naar de plek waar een paar jaar geleden een drugslaboratorium zat. Daarmee heeft Someren de vierde drugsput die nu bekend is in Brabant. De schoonmaak van alle putten begint nog dit jaar. Er is meer geld voor sanering.

Volgens de provincie lagen in Someren twee duizendlitervaten ingegraven onder de grond. Er waren gaatjes in gemaakt, zodat alles wat je er in pompte, er uit kon sijpelen. Rondom de vaten lag grind.

Aan de grote vaten zat een pijpleiding vast. Die liep naar het lab aan de Bergdijk dat daar kort voor kerstmis 2020 is ontdekt. De verdachten zijn onlangs veroordeeld.

Bomen

Vrijdagochtend brachten Tweede Kamerleden en dijkgraven een werkbezoek aan Halsteren. Daar ligt in een bosgebied ook een beruchte drugsput. Andere lozingsputten zitten zijn ontdekt in Neerkant en in Rijsbergen. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat ze daar al snel starten met de schoonmaak van het terrein.

In Halsteren worden nog voor 15 maart, bij de start van het broedseizoen, de bomen gekapt. Daarna wordt een deel van de zandheuvel met put afgegraven. Er worden naar schatting 37 zeecontainers met vervuilde grond uit gehaald. Het verontreinigde grondwater wordt met pompen weggehaald. Gifstoffen zitten tot bijna zeven meter diep en in de wijde omgeving. De kosten zijn nog onbekend maar lopen waarschijnlijk in de tonnen.

In Rijsbergen starten de werkzaamheden in juni. In Someren en Neerkant begin de schoonmaak in september.

Meer geld

Er is landelijk meer geld beschikbaar voor terreineigenaren die drugsafval moeten opruimen. Dat was eerst 25 duizend euro maximaal. Vanaf dit jaar is dat opgeschroefd naar maximaal 200 duizend euro. Er is een potje vanuit Den Haag bijgekomen. Brabant is de grootste ' afnemer' van de subsidie.

Soms zijn het particulieren die gedupeerd zijn. In Halsteren is dat bijvoorbeeld Brabants Landschap. Burgemeester Frank Petter waar Halsteren onder valt was vrijdag duidelijk: "De enigen die aansprakelijk zijn voor deze drugsput, zijn de criminelen." In de praktijk komen criminelen er vaak mee weg. Een dumper is bijna nooit te achterhalen.

Jerrycans

Het aantal 'klassieke' drugsdumpingen daalt. In 2018 waren er nog ruim honderd dumpingen in Brabant, vorig jaar waren er enkele tientallen plekken waar jerrycans en vaten opdoken. Waardoor die daling komt is onduidelijk. De politie denkt niet dat er minder gedumpt wordt maar dat het op andere manieren gebeurt. Zo recyclen criminelen mogelijk grondstoffen. Of ze lozen chemicaliën in beken en rivieren.

Laboranten maskeren ook chemische stoffen door ze eerst te neutraliseren en dan weg te spoelen via het riool. Dat kregen de bestuurders te horen op de rioolwaterzuivering net buiten Halsteren. Die zuiveringsinstallaties krijgen soms ook chemisch afval binnen uit een lab maar het blijft zeldzaam. Er zijn maar een paar gevallen bekend: Baarle Nassau in 2016 en 2017 en Soerendonk in 2018.

Drugsputten lijken vaker voor te komen de voorbije jaren. Someren is voorlopig de vierde. "We weten niet of het de laatste zal zijn, ik vrees van niet", zei de Brabantse provinciebestuurder Annemarie Spierings.

