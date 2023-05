Krantenbezorger ontdekt enorme dumping drugsafval: honderden vaten gevonden

Een krantenbezorger heeft maandagochtend in alle vroegte aan de Roosendaalsebaan in Achtmaal een grote hoeveelheid jerrycans met daarin vermoedelijk afval van een drugslab gevonden. In eerste instantie was de melding dat er twintig blauwe jerrycans in een sloot lagen. Even later vonden politie en brandweer in totaal 381 jerrycans.

Een groot deel van de jerrycans met een inhoud van twintig liter was leeg of bevatte restanten van chemicaliën. Eerder sprak een woordvoerder van de politie van vermoedelijk zesduizend liter aan chemicaliën, maar dat valt lager uit. Ook lijkt er weinig te zijn weggelekt in bodem en sloot.

Volgens onze misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems is het de grootste drugsdumping van het jaar en een van de grootste van de voorbije jaren. Alleen de dumping in Kruisland vorig jaar, waarbij een trailer met 150 drugsvaten in brand werd gestoken, was in omvang nog groter. "Aan de etiketten te zien wijst alles op afval uit een speedlab of een methlab".

De vaten zijn gedumpt aan de rand van de Oud Buisse Heide, een heel bekend natuurgebied in West-Brabant. Dat is afgelegen, onbewoond en dichtbij de Belgische grens. Dat maakt de opsporing extra lastig.

Joachems zag maandagochtend drie dumpingen. "Twee in een droge sloot en een in een sloot waar water in staat. Op dat water drijven zeker 150 vaten. Zeker vier jerrycans in die natte sloot zijn opengebarsten. Je ziet wat geelgroene laagjes op het water drijven." Een van de jerrycans bleek toch gevuld met een onbekende stof..

Nog voor de middag begon het opruimen door specialisten. Dat ging vrij snel omdat bijna alle jerrycans leeg waren. De sloot met water werd afgedamd. Later kwam een tankwagen, om de sloot leeg te pompen.

De politie onderzoekt waar het drugsafval vandaan komt. Volgens een politiewoordvoerder is er geen direct gevaar voor mensen. Er is nog niemand aangehouden voor de dumping.

'Wat een troep'

De enorme hoeveelheid vaten zorgt voor verontwaardigde reacties. Boswachter Erik de Jonge van Natuurmonumenten werd maandagochtend om kwart over vijf wakker gepiept door de brandweer. "Vreselijk wat een troep weer", verzucht hij op Twitter. De Oude Buisse Heide is van Natuurmonumenten. Een deel van het terrein, vermoedelijk de weg zelf, is van de gemeente Zundert.

Miranda Fieret van Natuurmonumenten 'houdt haar hart vast' voor de schade die de dumping aan de natuur heeft veroorzaakt. "Het is afschuwelijk om te zien."

Woordvoerder Maarten Brink van de politiebond ACP reageert ook verontwaardigd. Hij benoemt vooral de hoge kosten voor de maatschappij om de boel weer op te ruimen.

31e dumping in dit gebied

Het is volgens de politie al de 31e dumping dit jaar in het werkgebied van de eenheid Zeeland-West-Brabant maar daarbij horen ook zeker vier Zeeuwse dumpingen.

Vorig jaar waren er in heel Brabant 29 drugsdumpingen. Dat was een laagterecord.

Dit jaar zijn er in Brabant tot nu toe zeker tien drugslabs ontmanteld. In 2022 vond de politie 23 labs.

