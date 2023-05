112-nieuws: botsing auto en vrachtwagen in Oss • inbraken in Helmond

11.32

De eigenaar van een auto die was achtergelaten in de berm van de N285, de Noordelijke randweg om Zevenbergen, kan een fikse rekening verwachten. De auto is op last van de politie door een berger weggehaald en afgevoerd. Er was een briefje achter de voorruit neergelegd waarop stond dat de auto pech had, 'hier wel moest blijven staan' en vandaag zou worden opgehaald. Rijkswaterstaat en politie dachten hier anders over. Ze adviseren dan ook bij panne langs de weg altijd eerst te bellen.