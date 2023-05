Frank Lammers schittert als drag queen op Brabant+

Frank Lammers als drag queen, schapenhouder en voorproever van exotische bitterballen. Dat is allemaal te zien in drie nieuwe afleveringen van Het Ministerie van Brabantse Zaken. Die zijn vanaf nu te streamen op Brabant+, het nieuwe streamingsplatform van Omroep Brabant.

In 'Het Ministerie van Brabantse Zaken’ maakt de acteur uit Mierlo korte metten met alle grote problemen in onze provincie: het verdwijnen van het dialect, de afbreuk van het verenigingsleven en de stikstofcrisis. "Ik dacht: laten we eens kijken wat er mis is. Ik heb de oplossingen misschien niet, maar ik kan er wel naar zoeken”, zei Lammers hier eerder over in KRAAK.

Naast Het Ministerie van Brabantse Zaken met Frank Lammers is er nog veel meer te zien op Brabant+. Wij zetten enkele kijktips voor je op een rij:

Onder de Radar

Hennepkwekerijen, drugsdumpingen en moord: zolang wij verdachte situaties niet herkennen of niet weten wat we moeten doen, kunnen criminelen hun gang gaan. We krijgen een inkijkje in de strijd tegen ondermijning van de Brabantse samenleving door criminelen.

De Diamantjes

'De Diamantjes' is een serie over een sociale werkploeg van de Diamant-groep uit Tilburg. Hier maken we kennis met voorman Willem en zijn vier ploegleden: Maurice, Elonka, Jan en Sjaak.

Komt een AAP bij de dokter

We zien bevallende cheeta’s, verhuizende leeuwen, apen met tandpijn en koppige hanen. In deze serie lopen we mee met dierenarts Jacques Kaandorp.

De Brabander

Een heerlijk programma over vooroordelen en stereotypes van de Brabander. Maar vooral ook een programma om eens met een andere blik naar onze provincie te kijken. Patrick Stoof en zijn regisseur Tim van Gils reizen door Brabant.

Kanker Leeft!

Een indrukwekkend programma om stil van te worden. We kijken mee met Maud Hawinkels vanaf de diagnose tot de laatste chemo.

