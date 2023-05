'Prins van de Eindhovense onderwereld' hoort hoge straf tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank in Den Bosch hoge straffen geëist tegen een drugsbende die zou worden geleid door een man uit Bergeijk. Harry P. (33) moet 13 jaar de cel in als het aan het justitie ligt. Want, zo zegt de aanklager, hij is een 'beroepscrimineel pur sang'.

Alle veertien verdachten moeten jarenlang de bak in, vindt het OM. Onder wie diverse Brabanders. In totaal is bijna 100 jaar cel tegen ze geëist. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het opzetten en runnen van zes drugslabs in binnen- en buitenland. Volgens justitie zit P. met zijn bende achter drugslabs in Tegelen en Eygelshoven (Limburg) Lanaken en Zonnebeke (België) en Ruppach en Kassel (Duitsland) De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Enkelen hebben de afgelopen jaren celstraffen uitgezeten voor een drugslab in Weert. Crypto

De politie deed sinds mei 2020 onderzoek naar de misdaadorganisatie. De kern van het bewijs bestaat uit berichten uit cryptotelefoons van Encrochat, SkyECC en Anom. Tijdens het onderzoek werden de drugslabs ontdekt. Dat waren productielocaties voor onder meer amfetamine. 'Peerke'

Ook onderschepte de politie een berichtje van Harry P. waarin hij zich omschreef als 'de prins van de Eindhovense onderwereld met synthetische drugs'. De koning zou dan zijn schoonvader zijn, Peter S. alias 'Peerke' uit Eersel. Deze man werd vorige week veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor georganiseerde drugshandel en drugsproductie. Volgens het OM was de inwoner van Bergeijk de onbetwiste leider van de drugsbende. "Harry P. legde aan niemand verantwoording af, anderen legden aan hem verantwoording af." 250 agenten

Op 9 november 2021 werden de meeste verdachten gearresteerd tijdens een grote actiedag met meer dan 250 agenten. Hoofdverdachte Harry P. werd opgepakt op een woonwagenkamp in Bergeijk. Later komen nog de advocaten aan het woord. Op donderdag 13 juli doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.