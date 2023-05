Omstreden 'piramidespel': minister moet ingrijpen vinden Kamerleden

Het omstreden IM Academy moet ook in Nederland een halt worden toegeroepen. Dat vinden Kamerleden van verschillende partijen, naar aanleiding van publicaties van Omroep Brabant. Onder meer BBB, GroenLinks en PvdA maken zich zorgen. Het Amerikaanse bedrijf werd in België al veroordeeld voor het organiseren van een piramidespel.

Als het meer gaat om dat werven dan om het product dat verkocht wordt, kan dat een piramidespel zijn. En dat is verboden in Nederland. IM Academy kan tot nu toe zijn gang gaan. Maar als het aan een aantal Kamerleden ligt, komt daar verandering in.

IM Academy presenteert zichzelf als een opleidingsinstituut en biedt cursussen aan over onder andere het handelen in cryptomunten, succesvol worden op social media en positief denken. Ze richten zich vooral op jongeren die snel rijk willen worden. Naast het volgen van cursussen, kun je bij het bedrijf geld verdienen door nieuwe leden te werven.

Tweede Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) maakt zich zorgen: "Namens GroenLinks kan ik zeggen dat wij dit type piramide-activiteiten, zeker als ze gericht zijn op jongeren, verafschuwen. Wij vinden dat het toezicht hierop aangescherpt moet worden."

Caroline van der Plas (BBB) is het daarmee eens. Samen met van der Lee roept ze het kabinet op om actie te ondernemen. "Het is zeer zorgelijk dat jongeren worden meegezogen in IM Academy, dat in alles op een piramidespel lijkt. In veel gevallen verliezen jongeren geld en goed contact met vrienden en familie."

Volgens de Kamerleden moeten de activiteiten van IM Academy worden gestopt. "Hoe kan het dat IM Academy in Nederland nog gewoon actief is, terwijl het moederbedrijf in België is veroordeeld op basis van een Europese Richtlijn?"