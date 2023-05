Advocaat wil honderd kleine huisjes voor daklozen en studenten bouwen

Advocaat Peter Schouten uit Breda heeft een wild plan om de woningcrisis aan te pakken. Hij wil honderd kleine huisjes neerzetten in Tilburg voor asielzoekers, studenten en daklozen. Want de nood is hoog en het kan iedereen gebeuren: “Als jij vandaag op straat belandt en je hebt geen buffer, dan is er gewoon niks te vinden.” Een toevallige ontmoeting bracht hem met zijn plan in Tilburg.

Schouten haalt de inspiratie voor zijn bouwplan uit het buitenland. Hij verwijst naar een website waarop eenvoudige, kleine containerwoningen te zien zijn, met net genoeg ruimte voor twee bedden en planken om spullen op te bergen. Hij is nu op reis en bezoekt de fabriek waar de woningen gemaakt worden. Op de foto liggen ze achter hem op stapels en ze zijn eenvoudig in elkaar te schroeven.

Een huisje voor één persoon kost ruim 7250 euro, voor twee personen ruim 10.000. Douchen en eten gaat in gemeenschappelijke ruimtes. Schouten: “Mensen van allerlei nationaliteiten koken in een gezamenlijke keuken. Dat kan voor zichzelf, maar ze kunnen het eten ook aanbieden aan anderen. Er komt een moestuin en studenten kunnen bijles geven aan asielzoekers. Het wordt een bloeiende gemeenschap. Ik noem het 'Lizzzy Village'.”

‘Heel interessant’

Dat Schouten met zijn plan in Tilburg terecht komt, is eigenlijk toeval. Hij trof burgemeester Theo Weterings bij de Omroep Brabant-talkshow KRAAK en na afloop spraken ze over zijn plannen. Weterings noemde die volgens Schouten toen ‘heel interessant’: “Hij zei: ‘Kom binnenkort eens naar Tilburg om het uit te leggen’.”

Weterings’ woordvoerder bevestigt dat de twee elkaar hierover hebben gesproken en dat de burgemeester openstaat voor een gesprek. Over de haalbaarheid van de plannen en of het passend is voor Tilburg, kan Weterings volgens de woordvoerder nu nog niks zeggen.

Schouten was advocaat van kroongetuige Nabil B. en goed bevriend met misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Maar in Breda is hij vooral bekend door zijn inzet voor daklozen. Schouten windt zich op over de manier waarop in de stad met daklozen wordt omgegaan. Hij zette zich in voor Thomas, die uit de opvang werd gezet omdat hij te kritisch was en regelde alternatieve opvang.

Slapen in een auto

Schouten is er nog steeds verontwaardigd over: “Dit laat zien dat er gewoon niks is!” Hij ziet het om zich heen gebeuren: “Er zijn steeds meer economische daklozen. Ze slapen in hun auto, met de benen opgetrokken.” Schouten ziet asielzoekers bij elkaar in een hal slapen en studenten die noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen. Hij wil ze een plek geven in de nieuwe Tilburgse gemeenschap.

Ook verslaafde daklozen wil hij er herbergen: “Als die gebruiken is dat buiten, want waar anders? En ze gaan niet in lucht op, hè? Als ze in een huisje zitten, vastigheid hebben en mensen die op hen letten, is dat gewoon beter.”

Juiste mix

Schouten stoeit nog met de juiste mix. Hij wil de een- en tweepersoonshuisjes verdelen over dertig studenten, zestig statushouders, dertig daklozen (waarvan vijf met een verslaving) en twintig mensen in de schuldsanering.

Het plan kost zo’n twee miljoen, dat betaald moet worden door beleggers. “Die bied ik een gezond rendement aan. Het is geen liefdadigheid."

Een locatie is er nog niet: "Omdat ik Weterings erover sprak, richt ik me nu op Tilburg. Maar ik teken meteen in elke gemeente die de honderd woningen wil hebben. Ik ben bezig problemen op te lossen. Waarom zou zo’n Theo Weterings dat ook niet kunnen?”

LEES OOK: Kritiek op daklozenopvang in Breda: 'Mensen worden te snel op straat gezet'