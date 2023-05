Rutten zag vertrek Van Nistelrooij niet aankomen: 'Sloeg in als een bom'

Fred Rutten moet zondag PSV leiden naar de tweede plek. Nadat Ruud van Nistelrooij deze week vertrok is de assistent naar voren geschoven voor de laatste wedstrijd. Ondanks dat hij het vooral over de wedstrijd wilde hebben ging hij ook in op de gehele onrust binnen de club.

Fred Rutten begon het persmoment vrijdagmiddag met een betoog waarin hij zei dat de focus volledig op AZ ligt. “Er telt op dit moment maar één ding en dat is PSV. Wij moeten zondag resultaat halen. Dat is het belangrijkste voor de spelers, de staf en de fans en dus de hele club.” Maar de interim-trainer ontkwam er niet aan dat er vragen werden gesteld over de situatie van deze week. Ruud van Nistelrooij vertrok met nog één wedstrijd te gaan. Er waren verhalen naar buiten gebracht dat de sfeer binnen de groep en de staf niet goed was.

"Het is nu niet relevant of er een kink in de kabel is gekomen."

“Ik had een prima relatie met Ruud”, vertelt Rutten. Maar is er dan een kink in de kabel gekomen? “Dat is nu niet relevant”, reageert de voormalig assistent van Van Nistelrooij. De interim-trainer heeft de oud-spits naderhand alleen via appjes gesproken, omdat hij zelf weet dat een pas vertrokken trainer niet graag met mensen praat. Het nieuws was bij Rutten zelf hard aangekomen. “Het is ingeslagen als een bom.” Twijfels om als trainer de laatste wedstrijd in te gaan heeft Rutten niet gehad. Sterker nog hij kijkt er naar uit. “Ik vind zo’n situatie mooi. Niet na het verhaal met Ruud, maar van dit soort wedstrijden geniet ik.”

"Ik heb geen tweespalt ontdekt."

Bij de spelersgroep was er veel verdeeldheid. Dat was natuurlijk al rondom het vertrek van Van Nistelrooij. De ene helft wilde door met de trainer, de andere niet. Maar uiteindelijk moet er één team zondag resultaat halen in Alkmaar. “Je moet nu je verantwoordelijkheid pakken. Iedereen moet zich bewust zijn van het belang zondag. Maar bij sommigen is het nieuws natuurlijk ook hard aangekomen. Die hebben dan vijf minuten een arm om zich heen nodig.” Volgens de interim-trainer heeft het vertrek niet voor meer onrust gezorgd binnen de selectie. "Ik heb geen tweespalt ontdekt."

"We vieren als PSV sowieso geen feestje bij een tweede plek."