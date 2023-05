112-nieuws: auto over de kop geslagen • gewonden bij caféruzie

17.00

in en buiten een café in Asten zijn vannacht minstens drie mensen gewond geraakt: twee klanten en een portier. De bezoekers hadden het voor de beveiliger opgenomen. De man had iemand buitengezet die met twee vrienden vrouwen in de kroeg had lastig gevallen. Volgens een medewerker van het café vallen de verwondingen mee en is zijn zaak vanavond 'gewoon' opengegaan. Van de drie lastige klanten ontbreekt elk spoor. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

