112-nieuws: botsing auto en wielrenster in Budel • brand woonboerderij

01.12

Een scooterrijdster is afgelopen nacht gevallen op de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel. Het lijkt erop dat er geen ander verkeer bij dit ongeluk betrokken was. Een brandweerman en zijn broer vonden de vrouw en haar scooter midden op de weg. Zij verleenden eerste hulp en belden de hulpdiensten. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld. Ze is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De scooter van de vrouw is op het terrein van de Efteling gestald.