Alpe d'HuZes: ruim 17 miljoen euro opgehaald

16.30

Alpe du Best is een vaste gast bij Alpe d'HuZes. De club is met 35 wandelaars en fietsers aanwezig bij het evenement. Alpe du Best neemt al sinds 2010 deel aan Alpe d'HuZes. Dit jaar hebben ze 200.000 euro opgehaald. "We zijn met een klein clubje begonnen. We kregen al snel meer bekendheid. Iedereen is gemotiveerd om acties te organiseren. De acties lopen nog steeds. Tot nu toe hebben 200.000 euro opgehaald."