In de keuken werken tijdens hittegolf: 'Hier is het nog 5 graden warmer'

Met de derde dag op rij temperaturen van boven de dertig graden is de eerste regionale hittegolf in ons land een feit. Het meetstation bij vliegbasis Woensdrecht had de landelijke primeur. Zo'n vier kilometer van de vliegbasis vandaan, bij café Non Plus Ultra, is het zelfs nog wat heter. "Het is hier standaard vijf gaden warmer!"

Als het kok Gijs Verbraeken even te heet wordt, vlucht hij even naar de vrieskamer om de voorraad aan te vullen. Heel vaak maakt de kok geen gebruik van de vluchtroute. "De klap die je voelt zodra je weer in de keuken stapt, is ook niet prettig. maar het is fijn dat het kan."

"Eerder beginnen, veel drinken en pauzeren."

Eigenaar Kees Palinckx schiet vol energie te hulp waar nodig. "Je moet eerder beginnen op warme dagen, veel drinken en pauzeren. Dan is er rust. En ik zorg dat ik er ben om die rust voor iedereen te bewaken en bij te springen waar nodig." Dat het in de keuken vijf graden warmer is, valt nog mee gezien er verschillende frituren volop draaien en de gril constant aan staat. "We hebben afzuiging die de warme lucht afvoert maar de verse aanvoer is buitenlucht die nu ook warm is", legt eigenaar Kees uit.

"Veel vocht en zout."