112-nieuws: bermbrandje langs A59 • politieauto ramt huis

12.47

Een 15-jarig meisje is vanmiddag gewond geraakt tijdens werkzaamheden op een terrein aan de Maststraat in Nispen. Ze zou een riek in haar been hebben gekregen. Wat er precies is voorgevallen, is niet bekendgemaakt. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is volgens de politie niet duidelijk of de arbeidsinspectie een onderzoek gaat instellen.