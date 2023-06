Brand verwoest loods: glasdeeltjes van zonnepanelen belanden in omgeving

Bij de grote brand in een loods aan de Grote Dorshees in Beers zijn glasdeeltjes van zonnepanelen in de omgeving beland. Geadviseerd wordt om vee in de omgeving van de loods van het land te halen.

Het gaat om scherpe glasdeeltjes die in de buurt naar beneden dwarrelen. De deeltjes kunnen voor verwondingen zorgen. Volgens de gemeente Land van Cuijk kunnen omwonenden de glasdeeltjes opvegen en bij het restafval gooien.

De brand in de loods brak woensdagnacht rond kwart voor een uit. In de schuur stond een tractor, landbouwgereedschap en er lagen hooibalen. Dit is allemaal verloren gegaan. Van de loods is ook weinig over. Niemand raakte gewond.

Vaker glasdeeltjes die ronddwarrelen

Dit jaar gebeurde het al vaker dat bij een grote (stal)brand glasdeeltjes van zonnepalen in de omgeving belandden. Bijvoorbeeld bij een grote stalbrand in Sint-Oedenrode in april. Mensen die in een straal van drie kilometer rond de stal wonen, moesten hun eigen grond controleren op scherpe glasdeeltjes.

In diezelfde maand woedde een grote brand bij transportbedrijf Axell Logistics in Etten-Leur. Ook daar dwarrelden glasdeeltjes van zonnepanelen neer in de wijde omgeving. Voor melkveehouder Joris Buijs betekende dit dat zijn 250 koeien niet naar buiten konden. Vrienden, familie en buren hielpen hem om het weiland schoon te maken.