Afval niet volgens de regels verwerkt: AVI moet boeten

Afvalverwerker AVI in Den Bosch heeft twee boetes van 75.000 euro gekregen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het bedrijf in het najaar van 2020 shredderafval gestort bij een verwerker in Heijningen, die hiervoor niet erkend is. Ook had het meer schroot- en shredderafval opgeslagen aan de Rietveldenkade dan was toegestaan, zo bleek bij een onderzoek.

Enkele maanden later brak een grote brand uit op het AVI-terrein in Den Bosch. In oktober 2021 woedde er ook al een enorme brand. Ook toen bleek er teveel afval op het complex te liggen. Ondanks kritiek van politiek en omwonenden is verhuizing van AVI geen optie. De boetes die de afvalverwerker nu heeft gekregen zijn een gevolg van een strafbeschikking: een straf die door het OM is voorgesteld en door AVI is geaccepteerd. Eerder liet het bedrijf nog weten dat het niet eens was met de beschuldigingen. Los van de boetes moest het bedrijf het illegaal gestorte afval alsnog aan een erkende verwerker afgeven. Dit is inmiddels gebeurd. Het ging om ongeveer 5.000 ton. Onderzoek maakte overigens ook duidelijk dat AVI, dat al lang omstreden is, niet alle inkomende en uitgaande bedrijfsafvalstoffen juist heeft gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. De misstanden werden aan het licht gebracht door de politie (milieuteam Oost-Brabant en milieuteam Zeeland-West-Brabant), onder leiding van het Functioneel Parket.