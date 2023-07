Boeren blij met vertrouwenspersoon om drugscriminaliteit te melden

Boeren en tuinders zijn blij met de vertrouwenspersoon van de ZLTO bij wie zij drugscriminaliteit in het buitengebied kunnen melden. Dankzij de meldingen is duidelijker geworden hoe criminelen te werk gaan en welke boeren en tuinders kwetsbaar zijn voor criminelen, concludeert de boerenorganisatie.

De vertrouwenspersoon is Femke van de Plas. Zij gaf afgelopen jaar hulp aan boeren en tuinders die benaderd werden door criminelen. Boeren en tuinders durven dit vaak niet tegen de politie te zeggen, omdat ze bang zijn dat dit naar hen terug te leiden is.

Van de Plas gaat bij de boeren langs om de melding te bespreken en een oplossing te zoeken. Ze schrijft niets op en legt niets vast. Zij is de enige die mét instemming van de boer contact zoekt met de politie, zodat de melder anoniem blijft.

Boeren en tuinders zijn hier blij mee en brengen verdachte situaties bij haar onder de aandacht. Zo kreeg ze meldingen van boeren die een briefje in de brievenbus hadden gekregen met de vraag of er een stal te huur was. Ook kregen boeren en tuinders telefoontjes of bezoekjes van mensen die vroegen of er schuren of stallen leegstonden.