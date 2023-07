112-nieuws: afgebroken tak blokkeert de weg • motorrijder gewond

07.19

Een auto is vanochtend vroeg op een boom gebotst naast de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. De bestuurder verloor rond halfzeven de macht over het stuur. Mensen in de buurt hoorden de klap en kwamen direct naar buiten. De man lag in het gras en was gewond aan zijn been. De politie en een ambulance kwamen met spoed naar de Pannenschuurlaan. De man is behandeld door het ambulance personeel. Een berger werd opgeroepen om de auto op te halen. Buurtbewoners hebben het glas van de weg geveegd en de brokstukken opgeruimd.